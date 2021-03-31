تأجيل استكمال جلسات المتهم بتحرش طفلة المعادي

قررت الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين،، الأربعاء تأجيل جلسات محاكمة محمد جودت المتهم بالتحرش بطفلة المعادي في القضية رقم 4056 7 لسنة 2021 جنايات المعادي المقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة لجلسة 27 أبريل، لانخاذ إجراءات رد المحكمة.كشف أمر الإحالة أن المتهم قام في 83 2021 بدائرة قسم المعادي بالتحايل بخطف الطفلة المجني عليها يارا السيد حمدان بأن استدرجها لأحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء، فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها وذلك على النحو المبين في التحقيقات.واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها التي لم تبلغ 18 عامًا بالقوة بأن باغتها باستطالة يده لأماكن عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.