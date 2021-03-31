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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تدرس تعليق الدراسة لمدة 4 أسابيع للحد من كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:45 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
منار أحمد
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أعلنت فرنسا، الأربعاء، انها بتدرس تعليق الدراسة لمدة 4 أسابيع للحد من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

كانت تقارير فرنسية قد أعلنت أن الوضع في المستشفيات الفرنسية أصبح مقلقًا مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ومع اقتراب عدد المرضى في أقسام العناية المركزة لخمسة آلاف، دق الأطباء ناقوس الخطر وطالبوا بزيادة الإجراءات الوقائية خشية تجاوز المستشفيات قدرتها الاستيعابية خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد اجتماع لمجلس الدفاع، الأربعاء، لاتخاذ القرار بشأن تشديد القيود من عدمه وسط تعالي الأصوات المنادية بإغلاق المدارس وتطبيق إجراءات صارمة.

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