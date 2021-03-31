وكيل «تعليم الغربية» يتفقد امتحانات النقل بإدارة كفر الزيات

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدد من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية في ثالث أيام امتحانات النقل لشهر مارس، وفقًا لخطة الامتحانات الواردة من الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.وتابع وكيل الوزارة مدارس ابيار للتعليم الأساسي، ثم مدرسة ابيار الابتدائية الجديدة، واختتم المتابعة بمدرسة الحرية الابتدائية المشتركة بابيار، واطمأن على حسن سير الامتحانات بجميع المدارس، وفق الإجراءات والاحتياطات الوقائية والاحترازية، حيث يؤدي اليوم 98261 طالبا وطالبة امتحانات النقل للصف السادس الابتدائي، ذات الورقة الامتحانية متعددة التخصصات، كما يؤدي طلاب التعليم الفني بالصف الثاني امتحانات النقل بالتعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتعليم المزدوج.وخلال الجولة قام وكيل الوزارة بالاطمئنان إلى توزيع التغذية المدرسية على الطلاب، والتأكد من سلامة تاريخ الصلاحية، وشدد على المتابعة اليومية لحالة التغذية وتواريخ الصلاحية والتأكد من توزيعها على جميع الطلاب الحاضرين، كما تفقد كنترولات الداخلية للمدارس، وأوصى بضرورة تسجيل النتائج أولا بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد، ومراعاة صالح جميع الطلاب، كما أوصى بأن يتم الرصد في الشيت الورقي والإلكتروني والاحتفاظ بنسخة احتياطية في مكان مؤمن بمعرفة مدير المدرسة.