من مواليد المنوفيه.. نشأة كمال الجنزوري

توفي اليوم كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، عن عمر يناهز ٨٨ عاما.وترصد "الدستور" نشأة الراحل وبعض المعلومات عن أسرته وإنجازاته العلمية.- ولد في قرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية في 12 يناير 1933.- متزوج وله ثلاث بنات، "بنتان خريجتا كلية الهندسة، والأخيرة خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية".- حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية.- قبل رئاسة الوزراء شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء.- بدأ في عهده عدة مشاريع ضخمه بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيدًا عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي يقع في أقصى جنوب مصر، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس بالإضافة إلى الخط الثاني لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (بالقليوبية) والمنيب (بالجيزة) مرورًا بمحافظة القاهرة للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.