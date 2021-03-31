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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: «الجنزورى» نموذج يحتذى به فى حبه لوطنه

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:57 م
الجنزورى
الجنزورى
المنيا ـ على حسين
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نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، والذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ المنيا على دور الدكتور كمال الجنزوري الوطني خلال سنوات عمله بالحكومة المصرية ورئاسته للحكومة لفترتين مهمتين ودقيقتين من تاريخ الدولة المصرية، حيث كان الفقيد نموذجًا يحتذي به من خلال خبرته الاقتصادية الكبيرة وحبه لتراب هذا الوطن.

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