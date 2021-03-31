«فتاة الساطور» تكشف تفاصيل الاعتداء عليها: «قالي لو مش ليا مش هتكوني لغيري»

حصلت "الدستور" على تسجيل صوتي لـ أمل السيد، والمعروف قضتها إعلاميا باسم "فتاة الساطور" وتبلغ من العمر 16 عاما، وتعرضت للاعتداء من قبل شاب بالأمس.ونفت "أمل" ما يتردد على مواقع التواصل من أن الشاب تقدم لخطبتها، وأوضحت خلال التسجيل أن الشاب قام بالاعتداء عليها بالساطور ولم يتقدم لخطبتها.وأكدت أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة.وعن تفاصيل الواقعة قالت: "ضربته بكوعي لأنه كان ماسكني من ظهري واعتدي عليا وضربني وقالي لو مش ليا مش هتكوني لغيري".وكانت شهدت مدينة الحمام شرق محافظة مطروح، قيام شاب بالتعدي على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ضربا بساطور، بعدما حاول خطفها واغتصابها وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سم.