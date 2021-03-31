وزير ومحافظ ورئيس وزراء.. مناصب شغلها كمال الجنزوري خلال مشواره

شغل الدكتور كمال الجنزوري العديد من المناصب السياسية خلال مشواره المهني، قبل أن يتوفى صباح اليوم، بعمر 88 عاما، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس، بعد صراع طويل مع المرض.ترصد "الدستور" أبرز المناصب التي تولاها:- شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.- شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.- شغل منصب مستشار اقتصادي بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.- شغل منصب عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية.- شغل منصب عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات.- قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب.- أستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973- وكيل وزارة التخطيط عام 1974-1975- محافظ الوادي الجديد عام 1976- محافظ بني سويف عام 1977- مدير معهد التخطيط القومي عام 1977- وزير التخطيط عام 1982- وزيرًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في يونيو 1984.- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي في أغسطس 1986.- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي في نوفمبر 1987.- رئيس مجلس الوزراء يناير 1996 - أكتوبر 1999- رئيس مجلس الوزراء نوفمبر 2011- يوليو 2012- مستشار لرئيس الجمهورية عدلي منصور للشئون الاقتصادية يوليو 2013