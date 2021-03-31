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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الأردن ونظيرته الكينية يبحثان سبل حل الأزمات الإقليمية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:35 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع وزيرة خارجية كينيا ريتشيل اومامو، تعزيز العلاقات الثنائية، والمستجدات في المنطقة وسبل حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، التي شهدت عبر السنوات الماضية انطلاقة جديدة قادها الملك عبدالله الثاني والرئيس أوهورو كينياتا.

وبحث الوزيران سبل البناء على مخرجات اللجنة الأردنية الكينية المشتركة، التي عُقدت في دورتها الثانية هذا العام عبر آلية الاتصال المرئي، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكد الصفدي وامامو التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، مشددين على استمرار التعاون والتنسيق لمحاربة التطرف والإرهاب وأهمية مبادرة "اجتماعات العقبة" التي تشارك كينيا بشكل فاعل فيها لبلورة منهجية شمولية لمحاربة الإرهاب.

وثمن الصفدي، موقف كينيا الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، مشددًا على ألا بديل لحل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سبيلًا وحيدا لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

واتفق الوزيران على عقد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الأردنية والكينية بأقرب وقت ممكن، بهدف مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والتنسيق تجاه التحديات الإقليمية.

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