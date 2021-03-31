الأردن يسجل 6570 إصابة و111 وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:33 م
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء: أنه تم تسجيل 111 وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و858 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 9192 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 513 ألفًا و144 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء: أنه تم تسجيل 111 وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و858 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 9192 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 513 ألفًا و144 حالة.