الأردن يسجل 6570 إصابة و111 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء: أنه تم تسجيل 111 وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و858 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 9192 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 513 ألفًا و144 حالة.