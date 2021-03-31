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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تبحث مع السفير الروسى استيراد مليون جرعة من لقاح كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:02 م
جريدة الدستور
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أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن إنهاء صفقة استيراد مليون جرعة من لقاح كورونا الروسي (سبوتنيك في) ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال كورتس في تصريح، اليوم الأربعاء، إنه اتفق على جميع التفاصيل مع السفير الروسي في فيينا دميتري ليوبنسكي، فى محادثات مشتركة اليوم، مشيرًا الى أن التسليم سيكون فوريًا، وجار التباحث حول بقية تفاصيل الصفقة.

وأضاف: أن بلاده سوف تتسلم 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي في أبريل المقبل و500 ألف جرعة في مايو و200 ألف علبة في بداية يونيو القادم.

وذكر أن المفاوضات جارية حاليًا بين المستشارية الفيدرالية ووزارة الصحة ووزير المالية من جانب، ومع نظرائهم من الجانب الروسي من جانب آخر.

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