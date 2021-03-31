61 ألف إصابة بكورونا فى الولايات المتحدة خلال يوم واحد

61 ألفًا و240 شخصًا.



وأشارت الجامعة التي تلخص البيانات الواردة من السلطات الفيدرالية والمحلية، وكذلك وسائل الإعلام غيرها من المصادر المفتوحة- إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ تفشي هذا الوباء، قد بلغ أكثر من 30.3 مليون إصابة.

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ