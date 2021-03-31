رومانيا تسجل 175 وفاة و6200 إصابة جديدة بكورونا

سجلت رومانيا أكثر من 6 آلاف و200 إصابة جديدة و175 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.وذكر راديو (رومانيا الدولي)، اليوم الأربعاء، أن العدد الكلي للإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة في البلاد تجاوز حاجز الـ946 ألف إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 23 ألفًا و400 حالة وفاة، كما أن هناك 1405 حالات بوحدات العناية المركزة في البلاد.وعلى صعيد متصل، تُجرى حملة التطعيم ضد الفيروس على قدم وساق في رومانيا؛ حيث تلقى أكثر من 2 مليون شخص التطعيم، نصفهم تلقى جرعة أخرى تعزيزية.