جابر طايع ينعى «الجنزوري»: فقدنا وجلًا وطنيًا وقيمة عظيمة

نعى الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، الذى وافته المنيه اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا.وقال طايع: إن الدكتور كمال الجنزوري أحد رجال الوطن الأوفياء الذى كان يعمل ليلًا ونهارًا من أجل وطنه وحبه لبلاده ورغبته وتطلعه لأن تكون الأفضل بين كل دول العالم، وهذا ما شهده الجميع طوال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، مضيفًا أن مصر فقدت رجلًا وطنيًا من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة.وتوجه «طايع» بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وطلابه من الأجيال المختلفة الصبر والسلوان "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري قد ولد بمحافظة المنوفية بتاريخ 12 يناير 1933، وتولى رئاسة وزراء مصر في الفترة من 4 يناير 1996، إلى يوم 5 أكتوبر 1999، ثم عاد لمنصبه مرة أخرى بأمر من المجلس العسكري، بتاريخ 25 نوفمبر 2011.