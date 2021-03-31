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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى عيد ميلاد إيمى.. تعرف على صفات «امرأة الحمل»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:01 م
الفنانة إيمي سمير
الفنانة إيمي سمير غانم
شيماء دهب
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تحتفل الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، وتنتمى ابنه الفنان الكبير سمير غانم لبرج الحمل، تتميز بالشخصية الفكاهية المرحة طوال الوقت خاصة مع أصدقائها، وفى هذه السطور نوضح صفات امرأة الحمل.

متفائلة
تتميز بأنها نشيطة، مقبلة على الحياة، دائمًا متفائلة.

مثالية
لا يوجد شخص مثالي لكن يوجد من يسعى للمثالية، هكذا امرأة الحمل تسعى طوال الوقت للمثالية، تطور شخصيتها للأفضل، تسأل المقربين عن عيوبها لمحاولة تفاديها.

محبة لأسرتها
تعشق امرأة الحمل أسرتها الصغيرة، تحرص على راحتها من خلال توفير ما تحتاجه باستمرار.

مبدعة
تتميز امرأة الحمل بالشخصية المبدعة، تُحب الفن كالرسم وسماع الموسيقى.

تهوى تربية الحيوانات
عطوفة للغاية، لديها طاقة من الحب، لذا فإن لديها قابلية لتربية الحيوانات الأليفة خاصة الكلاب والقطط.

الحب
تميل امرأة الحمل للشخص المحب للحياة الذي يهتم بها كثيرًا، المتحمس الذى لا يخشى أن تكون زوجته متميزة عنه، تكره الرجل الممل الروتيني، أيضًا التحكم أو الشعور بالامتلاك في العلاقات العاطفية.

المنزل
تُفضل امرأة الحمل العيش بمفردها، نظرًا لذوقها في اختيار الأشياء، فالخصوصية رقم واحد بالنسبة لها.



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