فى عيد ميلاد إيمى.. تعرف على صفات «امرأة الحمل»

متفائلة

مثالية

محبة لأسرتها

مبدعة

تهوى تربية الحيوانات

الحب

المنزل

تحتفل الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، وتنتمى ابنه الفنان الكبير سمير غانم لبرج الحمل، تتميز بالشخصية الفكاهية المرحة طوال الوقت خاصة مع أصدقائها، وفى هذه السطور نوضح صفات امرأة الحمل.تتميز بأنها نشيطة، مقبلة على الحياة، دائمًا متفائلة.لا يوجد شخص مثالي لكن يوجد من يسعى للمثالية، هكذا امرأة الحمل تسعى طوال الوقت للمثالية، تطور شخصيتها للأفضل، تسأل المقربين عن عيوبها لمحاولة تفاديها.تعشق امرأة الحمل أسرتها الصغيرة، تحرص على راحتها من خلال توفير ما تحتاجه باستمرار.تتميز امرأة الحمل بالشخصية المبدعة، تُحب الفن كالرسم وسماع الموسيقى.عطوفة للغاية، لديها طاقة من الحب، لذا فإن لديها قابلية لتربية الحيوانات الأليفة خاصة الكلاب والقطط.تميل امرأة الحمل للشخص المحب للحياة الذي يهتم بها كثيرًا، المتحمس الذى لا يخشى أن تكون زوجته متميزة عنه، تكره الرجل الممل الروتيني، أيضًا التحكم أو الشعور بالامتلاك في العلاقات العاطفية.تُفضل امرأة الحمل العيش بمفردها، نظرًا لذوقها في اختيار الأشياء، فالخصوصية رقم واحد بالنسبة لها.