«التعاون الإسلامي» تؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان، وذلك إثر متابعتها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي.ودعت المنظمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس: إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان وإثيوبيا.