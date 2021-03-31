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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المنتدى المصرى للتنمية المستدامة يكرم جامعة الملك سلمان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:26 م
المنتدى المصرى للتنمية
المنتدى المصرى للتنمية المستدامة
إسراء جمال
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قدم الدكتور عماد الدين عدلي ممثلًا لمجلس أمناء المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، درع تكريم للدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، كما قدم درعا تكريم أيضا للدكتور عبد الغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية تقديرًا لهما على جهودهما المتميزة، وعلى ما قدمته الجامعة من دعم لاحتضان الملتقى العلمى الذى عقد تحت عنوان: "ندوة التنمية المستدامة للقرية المصرية - تنمية جنوب سيناء".

حيث نظمت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الدكتور أشرف سعد بفرع الجامعة فى رأس سدر، مجموعة من اللقاءات التشاورية حول: "التنمية المستدامة للقرية المصرية - تنمية جنوب سيناء"، بحضور أعضاء المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، حيث بدأت الفاعليات بجولة لخبراء المنتدى داخل أروقة الجامعة، ثم بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيب من السيد الأستاذ الدكتو رئيس الجامعة حيث أبدى ترحيبه بالسادة الحضور من خبراء المنتدى، وأعرب فيها عن ترحيبه التام بكافة أوجه التعاون بين الجامعة والمنتدى.

و أعرب الدكتور عبد الغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان عن سعادته البالغة بهذه الزيارة مشيرًا إلى انها خطوة بالغة الأهمية لبناء العلاقات المشتركة المستقبلية، وأشار كذلك إلى أهمية وجود خبراء المنتدى لتناول الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة للقرية المصرية.

ومن جانبه ابدي الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى، عن سعادته البالغة بهذا الملتقى العلمي في هذا الصرح التعليمي والبحثي الكبير مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين المنتدى والجامعة لتكوين نموذج تعاون مشترك يسهم في بناء رؤية تضمن تحقيق التنمية المستدامة داخل الجامعة وكذلك المجتمع المحيط بها.

وخلال الجلسات النقاشية بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وخبراء المنتدى، تم عرض الأوراق الآتية: "رؤية ورسالة مركز الزراعات الملحية- الأستاذ الدكتور حسن الشاعر. و"القرى الصحراوية المستدامة"- الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل، دور جامعة الملك سلمان الدولية برأس سدر في الترويج لأهداف التنمية المستدامة- الأستاذ الدكتور عبد الغني الجندي،شراكات من أجل تنمية مستدامة لجنوب سيناء"- الأستاذة الدكتورة هاله يسري".

وفي نهاية الجلسات النقاشية أدار الدكتور عماد الدين عدلي حوارًا مفتوحًا بين جميع المشاركين وقد خرجت بعدد من التوصيات المهمة، كان في مقدمتها التوصية بعمل بروتوكول تعاون بين المنتدى وجامعة الملك سلمان الدولية يتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة الحقلية التي تعزز فكر التنمية المستدامة بالإضافة إلى تكوين فرق عمل تشاركية بين خبراء المنتدى والجامعة بصفة دائمة ومستمرة تعمل على مناقشة كل الرؤى التنموية الخاصة بمحافظة جنوب سيناء، وأن تعمل هذه الفرق على تقديم رؤية تنموية تضمن تحقيق التنمية المستدامة داخل محافظة جنوب سيناء.

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