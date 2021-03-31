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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بث مباشر من مكتبة الإسكندرية لندوة «ثروت عكاشة بين السياسة والثقافة»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:24 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
إسراء جمال
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تعلن سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بكلية الآداب جامعة عين شمس عن البث المباشر لفعاليات ندوة: " ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة " بمناسبة مئويته عبر خاصية الفيديو كونفرس من مكتبة الإسكندرية يوم الخميس ١ مارس ٢٠٢١ الساعة الواحدة ظهرا.

يشارك في الندوة الدكتور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، الدكتور أحمد عكاشة عضو مجلس الرئاسة الاستشارى لكبار علماء مصر وا. إنصاف أهيبه ممثلة مؤسسة أندرية مالرو (باريس) والاستاذة بجامعة السوربون الجديدة، ويدير الندوة ا.د مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.

ويتقدم الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس بدعوة جميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والعاملين لحضور البث المباشر للندوة بمقر سفارة المعرفة بالكلية للاستفادة من النقاش حول الأعمال المختلفة للكاتب الكبير ثروت عكاشة وسيرته الأدبية وتاريخه السياسي، الأمر الذي يكون له بالغ الأثر في الإثراء الفكرى للحضور.

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