غدًا.. قبرص تفتح أجواءها مجددًا أمام السياح الروس

تفتح دولة قبرص أجواءها مجددًا أمام السياح الروس، اعتبارًا من يوم غد الخميس، الموفق الأول من أبريل.وقال وزير الدولة للسياحة القبرصية سافاس بيرديوس في تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الأربعاء: إنه من المتوقع أن تخطر قبرص السلطات الروسية بأنها ستفتح مطاراتها أمام السائحين الروس.وبحسب الوكالة القبرصية، ستفتح قبرص مطاراتها أمام المسافرين اعتبارًا من غد الموافق الأول من أبريل، على أساس تصنيف الدول الذي أصدره المركز الأوروبي لمراقبة الأوبئة ومكافحتها والذي يصنف الدول إلى فئات خضراء وبرتقالية وحمراء، وإنه بموجب البروتوكول لن يكون هناك حجر صحي، بل سيُطلب من القادمين تقديم اختبار أو اثنين سلبيين لفيروس كورونا بحسب تصنيف دولهم.وتعد روسيا ثاني أكبر سوق سياحي في قبرص بعد المملكة المتحدة.