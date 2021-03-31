وزیر الداخلیة الكویتي یبحث مع عدد من السفراء تعزيز التعاون المشترك

عقد وزیر الداخلیة الكویتي الشیخ ثامر علي صباح السالم الصباح، الیوم الأربعاء، اجتماعات منفصلة مع كل من سفیر استراليا جوناثان غیلبیرت، وسفير أوزباكستان الدكتور بھرامجان اعلایوف، وسفیر دولة الكويت لدى الجزائر محمد الشبو، سبل تعزيز التعاون المشترك.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا: أن اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، خاصة المتعلقة بالشأن الأمني وسبل تعزيز العلاقات.وأوضح البيان: أن السفراء أشادوا بما تقوم به الكويت من جهود كبیرة في تعزیز الأمن والاستقرار.