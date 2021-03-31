العراق: 37 وفاة و6664 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 6664 إصابة جديدة و37 وفاة جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة في بيان حول الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا في عموم البلاد، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء: أن هناك 4210 حالات تماثلت للشفاء، كما أن هناك 17 ألفًا و180 شخصًا تلقوا لقاح الجائحة الوبائية.