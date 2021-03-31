شرطة إندونيسيا تكشف تفاصيل مهاجمة مقر الأمن في جاكرتا

أعلنت شرطة إندونيسيا الأربعاء، أن مهاجمة مقر الأمن في جاكرتا تتبع لتنظيم داعش، وفق قناة العربية الإخبارية.وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة الوطنية الإندونيسية قتلت اليوم امرأة مسلحة دخلت مقرها الرئيسي في العاصمة جاكرتا.وبثت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر امرأة محجبة ترتدي ملابس سوداء طويلة، وقد دخلت موقف سيارات داخل المقر الرئيسي للشرطة الوطنية ووجهت سلاحًا ناريًا صوب عدد من الضباط وتوجهت نحو مقر قائد الشرطة.وأطلق ضباط آخرون الرصاص على المرأة، ما أدى إلى مقتلها في الحال، واقترب أحد عناصر الوحدة المعنية بتفكيك المتفجرات من جثتها، بهدف التأكد من خلو أي مواد متفجرة لديها.يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إصابة 20 شخصًا جراء تفجير انتحاري مزدوج نفذه زوجان أمام كاتدرائية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويسي، واعتقال 13 شخصا على الأقل في إطار التحقيقات في الاعتداء.