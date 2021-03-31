الكرملين: خطر الموجة الثالثة من كورونا في روسيا لا يزال قائمًا

قال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن خطر ظهور موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا في البلاد لا يزال قائمًا، وإنه من السابق لأوانه الحديث عن انتصار كامل على العدوى.وأضاف بيسكوف وفقًا لوسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء: أن مركز العمليات لمكافحة فيروس كورونا والذي أنشأته الحكومة، لا يقلل اهتمامه بموضوع تفشي الفيروس، وتبقى حزمة كاملة من القيود قائمة في البلاد على الرغم من الديناميكية الإيجابية التي ترصد الآن في تطور الحالة الوبائية.وتابع أن إحصائيات تفشي المرض تدعو إلى تفاؤل حذر، لكن هذا لا يغني عن الحفاظ على القيود والتوصيات الموجودة.