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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب إفريقيا تخفف قيود كورونا على التجمعات بسبب الأعياد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:33 م
كورونا جنوب افريقيا
كورونا جنوب افريقيا
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أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا عن تخفيف القيود المفروضة على التجمعات العامة بسبب فيروس كورونا المستجد، بمناسبة موسم الأعياد الدينية القادم، وذلك اعتبارًا من 31 مارس.

وأفادت مصادر حكومية بأن قيود المستوى الأول المعدلة ستظل سارية لمدة 15 يومًا حتى 15 أبريل المقبل، وهو نفس اليوم الذي من المقرر فيه إعلان انتهاء حالة الكوارث الوطنية، حيث ستقوم السلطات بإعادة النظر فيها على حسب إحصائيات كوفيد- 19.

وسمحت السلطات بالتجمعات الدينية لاستيعاب ما لا يزيد على 250 شخصًا في الداخل، و500 شخص في المساحات الخارجية المفتوحة، إلا أنه لن يُسمح للأماكن الأصغر باستضافة أكثر من 50% من سعة استيعابها، كما ستقتصر الجنازات على 100 شخص، على ألا تستمر لأكثر من ساعتين.

وتسمح القواعد أيضًا لجميع الأعمال التجارية غير الأساسية بالعمل، وتشغيل جميع الشواطئ والمتنزهات والمتاحف والأنشطة الترفيهية الأخرى، مع ارتداء الأقنعة الواقية بشكل إلزامي في جميع الأماكن العامة.

وعلى الرغم من أن استمرار فتح المطارات لاستقبال الركاب الدوليين، والسماح بالسفر البحري لمراكب الركاب الصغيرة؛ إلا أن الحكومة ستواصل حظر جميع السفن السياحية، كما سيُطلب من الأشخاص الذين يدخلون جنوب إفريقيا تقديم ما يثبت إجراء اختبار كوفيد- 19 قبل 72 ساعة من وصولهم إلى البلاد شريطة أن تكون نتيجته سلبية.

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