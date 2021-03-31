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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أصلح علاقة مصر بصندوق النقد.. كمال الجنزوري رجل المهام الصعبة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:17 م
صندوق النقد
صندوق النقد
إيمان ماهر
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توفي رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.

وترصد"الدستور" محطات في حياته.

نشأته
ولد في قرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية.

مناصبه
شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء يناير 1996 - أكتوبر 1999، ورئيس مجلس الوزراء نوفمبر 2011- يوليو 2012، ثم مستشارًا لرئيس الجمهورية عدلي منصور للشئون الاقتصادية يوليو 2013.

مشروعات قام بها
استطاع الراحل خلال فترة رئاسته للوزراء في 1996، تنفيذ عدة مشاريع ضخمة، بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيدًا عن منطقة وادي النيل المزدحمة، ومن ضمن هذه المشروعات «توشكي» الذي يقع في أقصى جنوب مصر، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس، ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، وكذلك بالبنك الدولي.

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