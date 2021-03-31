أصلح علاقة مصر بصندوق النقد.. كمال الجنزوري رجل المهام الصعبة

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توفي رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.ولد في قرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية.شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء يناير 1996 - أكتوبر 1999، ورئيس مجلس الوزراء نوفمبر 2011- يوليو 2012، ثم مستشارًا لرئيس الجمهورية عدلي منصور للشئون الاقتصادية يوليو 2013.استطاع الراحل خلال فترة رئاسته للوزراء في 1996، تنفيذ عدة مشاريع ضخمة، بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيدًا عن منطقة وادي النيل المزدحمة، ومن ضمن هذه المشروعات «توشكي» الذي يقع في أقصى جنوب مصر، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس، ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، وكذلك بالبنك الدولي.