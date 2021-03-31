والدة «فتاة الساطور» بمطروح: «عملت خير وملقتش غير الشر»

قالت الحاجة صاملة حسين، والده الفتاة أمل السيد، البالغة من العمر 16 عاما، التي تعرضت للتعدي بالضرب بساطور وسط شوارع مدينة الحمام، إن الطرحة التي كانت ترتديها نجلتها مليئة بالدماء، وقامت بغسلها، ويوجد على الطرحة قطع مكان الساطور، بالإضافة إلى حقيبتها المدرسية.وأكدت في تصريحات لـ"الدستور"، أنها تريد حق نجلتها وتنفيذ أقصى عقوبة على الشاب الذي تعدى عليها بالضرب وأحدث إصابتها بإصابات بالغة، مضيفة "بنتي كانت بتدي دروس لأخته مجانا، عملت خير وملقتش غير الشر".وكانت شهدت مدينة الحمام شرق محافظة مطروح، قيام شاب بالتعدى على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ضربا بساطور، بعدما حاول خطفها واغتصابها وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سم.