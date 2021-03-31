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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اتحاد المصورين العرب يُطلق مسابقة «بالمصري» للتصوير الفوتوغرافي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:08 م
اتحاد المصورين العرب
اتحاد المصورين العرب فرع مصر
ايهاب مصطفى
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أطلق اتحاد المصورين العرب فرع مصر، اليوم الثلاثاء، مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تحت اسم "بالمصري"، إذ تُشجع المصورين على المشاركة بلقطات من جمال الأماكن والبشر وتعدد ثقافات مصر بعيون مصورين مصريين وأيضًا العرب، وتشمل المسابقة كافة الأعمار من المصورين سواء هواة أو محترفين.

وتضم المسابقة ثيمة للمصورين المصريين، وأخرى للمصورين العرب، وتشمل ثلاثة محاور؛ الصور الملتقطة بالكاميرا وتبرز جمال الأماكن في مصر وفي جميع ميادين الحياة، صور البورتريه، وصور الحركة، على أن يُغلق موعد المشاركة في العاشر من مايو المُقبل.

وفُتحت المسابقة للصور الملتقطة داخل مصر، خلال 20 عامًا، بدءًا من عام 2000 إلى نهاية عام 2020، وبعد إعلان النتائج يُنظم الاتحاد معرضًا يضم أفضل 45 عملًا، كما تُمنح جوائز للفائزين كاميرات احترافية.

وتأسس اتحاد المصورين العرب عام 1999 في بغداد، ومقره الحالي بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم عضويته 16 دوله عربية ويرأس المكتب التنفيذي للاتحاد أديب شعبان العاني.

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