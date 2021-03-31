المذيعة الصغيرة «بسملة»: نفسي أقابل الرئيس.. و«يعقوب» مثلي الأعلى (فيديو)

شاركت الطفلة بسملة ناجي، ابنة مدينة حلوان جنوب القاهرة، فريق برنامج 8 الصبح بفضائية DMC، في تقديم فقرات البرنامج، كأصغر مذيعة، لتقلى إعجابًا من أسرة البرنامج، وضيوفه، في حلقة تناولت موضوع الحفاظ على الصحة والمناعة بالتغذية السليمة.حُلم المذيعة الصغيرة، حققه البرنامج بمنحها الفرصة في إدارة الفقرة، لكنها لم تكن المرة الأولى التي تُقدم فيها حدثًا هامًا رغم سنوات عمرها التي لم تتخط 14 عامًا.. «بدأت من سن 6 سنين، وفي بداية حظر فيروس كورونا، بدأت في الإذاعة وتقديم مؤتمرات دولية».الإعلامية داليا أشرف هي المثل الأعلى لـ«بسملة» بعد جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.. «لست الأولى التي تمنحها الفرصة.. داليا جعلت أطفال كثيرين يُقدمون فقرة المذيع الصغير.. هي شجعتني على الاستمرار، إلى جانب الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، والذي أشاد بيّ».أحلام كثيرة تُراود بسملة، يبقى أهمها أن تلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تُقدم حفلًا أمامه، وأن تُصبح يومًا في المقعد نفسه الذي جلست عليه في البرنامج، وتُقدم البرنامج الذي منحها الفرصة في «المذيع الصغير».التمثيل وإلقاء الشعر، مواهب تُشارك بها الصغيرة في فعاليات تستضيفها، لتضعها إلى جانب أمنياتها في حقيبة الأحلام، التي تحوي أيضًا آمالها في أن تصبح طبيبة تُداوي آلام البشر، كما الدكتور «يعقوب» مُداوي القلوب.