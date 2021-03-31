الصور الأولى لمقبرة كمال الجنزوري (صور)

توفى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عاما بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس، وتشييع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بحضور كبار الشخصيات والمسئولين عصر اليوم، وسوف يدفن بمقابر مصر الجديدة.ومن المقرر أن يتم دفن الجنزوري في المقابر التي تحمل اسمه بمنطقة مقابر أرض الجولف في مصر الجديدة، ويجاوره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأيضا الكاتب والأديب الكبير أنيس منصور، كذلك الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل.وتوفى الدكتور الراحل كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عاما بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس، وتشييع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بحضور كبار الشخصيات والمسئولين عصر اليوم، وسوف يدفن بمقابر مصر الجديدة.ولد الراحل الجنزوري بقرية جروان مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وشغل العديد من المناصب أهمها محافظ الوادي الجديد، محافظ بني سويف، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، ورئيسا لمجلس الوزراء.