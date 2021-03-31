رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الصور الأولى لمقبرة كمال الجنزوري (صور)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:19 م
مقبرة كمال الجنزوري
مقبرة كمال الجنزوري
حسام عسل ـ احمد التمساح
طباعة
توفى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عاما بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس، وتشييع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بحضور كبار الشخصيات والمسئولين عصر اليوم، وسوف يدفن بمقابر مصر الجديدة.

ومن المقرر أن يتم دفن الجنزوري في المقابر التي تحمل اسمه بمنطقة مقابر أرض الجولف في مصر الجديدة، ويجاوره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأيضا الكاتب والأديب الكبير أنيس منصور، كذلك الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل.

وتوفى الدكتور الراحل كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عاما بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس، وتشييع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بحضور كبار الشخصيات والمسئولين عصر اليوم، وسوف يدفن بمقابر مصر الجديدة.

ولد الراحل الجنزوري بقرية جروان مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وشغل العديد من المناصب أهمها محافظ الوادي الجديد، محافظ بني سويف، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، ورئيسا لمجلس الوزراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفاع المتحرش بـ«طفلة المعادى»: «في عاقل يعمل كده؟»

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور


الصور

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

الأكثر قراءة

بينها «التمويل العقاري».. قرارات مهمة من الحكومة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

اتحاد المصورين العرب يُطلق مسابقة «بالمصري» للتصوير الفوتوغرافي

«التسامح وصفاء القلوب».. كتاب جديد لـ«عبدالله الشحي»

«ولا غالب» رواية تفكك الأساطير المؤسسة للتاريخ العربي

ملتقى الخط العربي يمدد فترة تلقي المشاركات حتى 10 أبريل