حفل تخريج الدفعة 45 في «إكليريكية المحرق»

احتفلت الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط، أول أمس الاثنين، بتخريج الدفعة ٤٥ من دارسيها، والتي أطلق عليها اسم المتنيح الأرشيدياكون عياد نجيب، في مقر الكلية بالدير المحرق.بدأ الاحتفال بالقداس الإلهي الذي صلاه أصحاب النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ومدير الكلية، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، وتخللت القداس رسامة عدد من طلبة الكلية في رتبة أغنسطس (قارئ)، ورسامة خريجي الدفعة الخامسة والأربعين في رتبة إبدياكون (مساعد شماس).وبعد القداس أقيم حفل تكريم الخريجين الذي تخللته كلمات لخريجي الكلية من مصر والسودان، وأصحاب النيافة الأنبا بيجول، والأنبا ثاؤفيلس، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، بالإضافة إلى تقديم هدية تذكارية للراهب القس أرساني المحرقي وكيل الكلية والمشرف الروحي لها.