الليكود يهاجم الرئيس الإسرائيلي.. هل يستبعد ريفلين «نتيناهو»؟

الرئيس الإسرائيلي يلمح إلى تغيير القواعد

هجوم الكنيست والليكود ضد الرئيس الإسرائيلي

رد الرئيس الإسرائيلي

موقف المنشق عن الليكود

زعيم المعارضة يهاجم الليكود

النتائج النهائية للانتحابات

تعيش إسرائيل حالة من التخبط السياسي وسط مخاوف من التوجه لانتخابات كنيست جديدة – ستكون هي الخامسة خلال عامين – حال عدم التمكن من تشكيل ائتلاف حكومي مستقر.وأدلى رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتصريحات، سببت غضبًا لدى تيار اليمين، الداعم لبنيامين نتيناهو رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، وسط مخاوف من محاولات التيار المعارض، بإبعاد نتيناهو واليمين عن الحكومة.وقال الرئيس الإسرائلي إنه سيحدد، خلال الأيام المقبلة، من هو المرشح الأكثر ترجيحًا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، موضحًا أنه الاعتبار الرئيسي في اختياره سيكون هو مدى فرص المرشح المنتخب في تشكيل حكومة تفوز بثقة الكنيست، ما يعني أنه قد لا يختار الشخصية التي ستحصل على أكبر عدد من التوصيات.ومن المقرر أن يعقد ريفلين اجتماعا مع قادة الأحزاب، الاثنين المقبل، ليستمع إلى توصياتهم بشأن من المرشح لتشكيل حكومة، وفي حال عدم تمكن أي المرشحين من تشكيل حكومة او الاتفاق على وجود ائتلاف حكومي، فستتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة ستكون هي الخامسة خلال عامين.وهاجم قادة حزب الليكود، تصريحات ريفلين، إذ قال ياريف ليفن رئيس الكنيست، ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، إن الرئيس الإسرائيلي لا يمكنه تحديد نتائج الانتخابات، ويجب ألا يكون لاعبا سياسيا.وأوضحوا: "منذ قيام إسرائيل يمنح كافة الرؤساء الفرصة الأولى لتشكيل حكومة للمرشح الذي حصل على أكبر عدد من التوصيات من قبل الأحزاب، ويجب ألا يتغير هذا الأمر من ريفلين".من جانبه، رفض ديوان الرئيس الإسرائيلي تصريحات قادة الليكود، مضيفًا أن ريفلين سيفعل ما يراه ممكنا ويتسق مع اللوائح والقوانين.وتابع ديون الرئيس الإسرائيلي، في بيان،:"من الأفضل لهم عدم قول تلك التصريحات، ونؤكد ما قاله ريفلين بأن الاعتبار الرئيسي الذي سيقوده في اختيار المرشح لمهمة تشكيل الحكومة هو فرصته في إمكانية تشكيل حكومة تنال ثقة الكنيست، وهو ما فعله كل رؤساء إسرائيل السابقين، وكان ذلك سلوك ريفلين ذاته في كافة الانتخابات السابقة".في السياق ذاته، هاجم جدعون ساعر رئيس حزب «تكفا حداشا – أمل جديد»، والمنشق عن حزب الليكود، كل رئيس الكنيست ووزير الطاقة، قائلا: "نتيناهو مهتم بوجوده في منصب رئيس الوزراء إلى الأبد".وأضاف ساعر: "هجوم الليكود الوحشي على ريفلين قبل أيام من قراره في ظل سلطته القانونية هو مرحلة أخرى في حملة نتنياهو ضد جميع رموز وأعلام إسرائيل، فهو يعلى على كافة الأنظمة، وحان الوقت لكي يتنحى ويسمح لإسرائيل بالعودة إلى وضعها الطبيعي".وكذلك، هاجم يائير لابيد رئيس حزب «يش عتيد» وزعيم المعارضة الإسرائيلية، قادة الليكود، بسبب معارضتهم لتصريحات الرئيس الإسرائيلي بشأن تشكيل الحكومة.وقال لابيد: "هجوم الليكود ضد ريفلين دليل جديد على أن أمامنا احتمالين فقط، وهما إما استمرار حكم نتنياهو والهجوم الضخم ضد مؤسسات إسرائيل، أو الانضمام إلى كتلة التغيير وتغيير الحكومة".وتسلم ريفلين،اليوم الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الرابع والعشرون، والتي جرت الأسبوع الماضي، ولم تتمكن فيها أي كتلة من الحصول على مقاعد الأغلبية.وحصل حزب الليكود، على 30 مقعدًا، فيما بلغت عدد مقاعد كتلة اليمين بقيادته 59 مقعدًا – حال إنضمام نفتالي بينيت رئيس قائمة يمينا (7 مقاعد) إليها – بينما حصل حزب يش عتيد على 17 مقعدًا، وحصدت الكتلة المعارضة على 57 مقعدًا، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة.