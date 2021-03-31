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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وحدة إنتاجية جديدة بالمنوفية لبيع شتلات الزينة وأشجار الفاكهة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:24 م
وحدة إنتاجية جديدة
وحدة إنتاجية جديدة بالمنوفية
ولاء القاضى
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أعلنت محافظة المنوفية عن إنشاء وحدة إنتاجية جديدة لبيع شتلات نباتات الزينة وأشجار الفاكهة بأسعار مطابقة للائحة وزارة الزراعة، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وتنميتها واستغلالها لضخ عائد اقتصادي يعود بالنفع العام.

وأضاف عبدالحكيم الزفزافي مدير المشروع أن مشروع مشتل نباتات الزينة هو مشروع خدمي إنتاجي وأحد مشروعات التنمية الاقتصادية والخدمية للمحافظة، ويهدف الي زراعة وإنتاج وتوفير كل النباتات وشتلات أشجار ونباتات الزينة وتوفيرها لكافة الوحدات المحلية للمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وكذلك للجمهور بهدف تشجير وتجميل كل ربوع المحافظة.

مشيرًا إلي أن الوحدة الإنتاجية علي أتم استعداد لاستقبال الجمهور لبيع الشتلات، حيث يوجد العديد من شتلات الزينة وأشجار الفاكهة، وذلك بمقر مشتل المحافظة الكائن بالبر الشرقي امتداد ش مصطفي كامل بجوار الإنقاذ النهري، للاستفسار يرجي الاتصال علي رقم 01025559995.

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