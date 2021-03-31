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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أنشطة مكثفة لفعاليات التدريب الجوي المصري السوداني المشترك «نسور النيل -2»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:26 م
التدريب الجوي
التدريب الجوي
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تواصل فعاليات التدريب الجوى المشترك "نسور النيل - 2"، والذى يجري حاليًا بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة، بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.

وعملت القوات المشاركة بالتدريب على تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبة المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلًا على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الإقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة، وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمى المختلفة.

وتفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية القوات المشاركة في التدريب، واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب، ومتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح فى الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين.
 
ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.

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