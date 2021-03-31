إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص من محافظة الشرقية، في تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بطريق "ههيا-الزقازيق" ناحية قرية "العدوة".تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز ههيا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق "ههيا - الزقازيق" أمام قرية العدوة التابعة لمركز ههيا ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.على الفور دفعت بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وتقديم العلاج اللازم، وتبين أن إصابات بين متوسطة وبسيطة، من بينها إصابات بكدمات وجروح وكسور وسحجات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.