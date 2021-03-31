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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دفاع المتحرش بطفلة المعادي: المتهم مريض بالانجذاب للأطفال

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:00 م
المتحرش بطفلة المعادي
المتحرش بطفلة المعادي
عادل عبد العال
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استمعت الدائرة 24 جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة دفاع محمد جودت، المتهم بالتحرش بطفلة في منطقة المعادي وهتك عرضها.

وظهرت عدد من الكواليس أثناء مرافعة المتهم، حيث دخلت والدة طفلة المعادي في نوبة بكاء، أثناء طلب دفاع المتهم بالرحمة لموكله.

وطلب الدفاع من المحكمة أن يأخذون في عين الاعتبار زوجة المتهم وأولاده، كونهم ليس لهم ذنب، مثلهم مثل الطفلة، في التشهير بهم والوصم الذي سيلاحقهم، بناء على ما تعرّض له والدهم من كشف للستر قائلًا: «سوف يكشف عنكم الستر كما رفعتم ستر المتهم».

وطالب ضرورة الأخذ في الاعتبار جسامة المرض الذي يعاني منه المتهم، كونه مريض نفسي، ويحتاج إلى جلسات علاج وتأهيل بسبب انجذابه الجنسي للأطفال، ويعرف بـ«البيدوفيليا»، وهو مادفعه إلى القيام بفعلته.

وكان رئيس جلسة المحاكمة، قد صرح بأن الضجة الإعلامية لن تؤثر على سير القضية والتحقيقات أو على قرار المحكمة في النهاية، كما شرعت هيئة المحكمة في فض الأحراز لمواجهة المتهم فيما هو منسوب إليه.

وتبين أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها يارا السيد حمدان أمين البيومي أن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها، والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.

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