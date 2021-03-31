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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

للعام الرابع على التوالي.. احتفالية bt100 تمنح مجموعة طلعت مصطفي جائزة أفضل مطور عقاري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:49 م
احتفالية bt100
احتفالية bt100
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منحت احتفالية bt100، مجموعة طلعت مصطفى العقارية، جائزتي أفضل مطور عقاري في مصر والأكثر مساهمة في المسؤولية المجتمعية ، خلال احتفال أقيم أمس بأحد الفنادق الكبرى، حيث تسلم الجائزة عمر عبد الرحمن نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب .

وعقدت احتفالية bt100 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة.

وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، فضلا عن الاحتفاء بعدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال في بناء كيانات اقتصادية كبرى، تقديرا لإسهاماتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وجاءت اختيارات الأسماء وفقا لمعايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصري للعام الرابع على التوالي، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

وشهدت النسخ الثلاث الماضية من احتفالية bt100، اهتمام واسع وحضور لافت من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية، وهو ما جعلها أكبر حدث اقتصادي في مصر يكرم ويحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات.

وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة "POD" وهي الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.

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