«ولا غالب» رواية تفكك الأساطير المؤسسة للتاريخ العربي

ولم يتوقف أحد أمام هذه الصورة المثالية المليئة بالفخر المقترن بالشجن والحسرة عن ضياع هذه الحضارة ليسأل نفسه أو التاريخ٬ وماذا عمن كانوا هنا علي هذه الأرض ومن سكنوها قبل أن تأتيهم هذه الفتوحات والتي يراها أصحاب الأرض الأصليون أنها احتلال من قبل أجانب أغراب عنهم وعن قارتهم من الأساس.



ينسج "الحمادي" روايته من خلال رحلة ضمت ثلاثة كويتيين أثناء زيارتهم لإسبانيا٬ أحدهم عروبي قومي٬ والثاني داعية سلفي٬ أما الثالث فهو طبيب هارب من ذاكرته المتخمة بالألم وأوجاع مفارقته زوجته بالموت.



دليلهم السياحي شاب ممزق الهوية بين أصله الفلسطيني وحنينه للكويت مسقط رأسه وبغضه لإسبانيا المهاجر إليها، ويرى أنه عندما تتحرر وتعود دولة الأندلس ستعود القدس!



هنالك أيضًا شخصيات غير مرئية في الرواية نتعرف عليهم ونسمع أصواتهم العاكسة لأفكارهم وتوجهاتهم٬ طبيعتهم البشرية والشخصية من خلال الرسائل التي يتبادلونها مع الكاتب الرواي٬ والذي يستعين بتعدد الرواة لطرح كل الأصوات والآراء٬ ومنظورها نحو التاريخ والأدب والثقافة السياسة. ومن بين هذه الشخصيات كاتبين يتبادلان الاتهامات والفضائح من خلال رسائلهم للكاتب والذي يعرض عليهم روايته التي يرويها لنا ولهم في الوقت نفسه٬ كما يعرض لكل منهما رسائله للآخر ورأيه فيه. وهو ما نتوقف عنده فهذه الرسائل الكاشفة تفضح الكثير عن كواليس حال الثقافة العربية ومثقفيها٬ سواء فيما يخص بروز ظواهر بعينها كالجوائز والمحاباة التي تحكمها٬ أو النشر والنقد وكيف تحول هو أيضًا إلي مصالح متبادلة بين الجميع.



علي أن صلب الرواية يكمن في تلك الحكاية الغرائبية التي تعرض لها السياح الكويتيين الثلاثة٬ أثناء زيارتهم لقصر الحمراء٬ وكيف ينفتح باب مهمل علي زمن الأندلس قبيل سقوط "غرناطة" يعبر منه الثلاثة وكان في استقبالهم وزير أبي عبدالله الصغير. كان أهل غرناطة "ينتظرون" هؤلاء الزوار الذين تحدثت عنهم نبؤة العراف٬ وأنهم الآتون من جزيرة العرب لينقذوهم من الحصار الذي فرضته عليهم فرناندو وإيزابيلا.



ينخرط الداعية والقومي العروبي في هذا العالم ويختاران أن يبقيا فيه٬ سواء فاز أبي عبد الله الصغير أو خسر جولته الأخيرة في حربه ضد القشتاليين٬ فالداعية لن يجد بيئة ولا زمانًا أفضل من هذا لتحقيق أحلامه المريضة عن العين الحور وملكات اليمين. أما القومي فهو هارب من تاريخ حمله فوق ظهره من الألم والمجد الغارب٬ فلم يعد أحد يسمع عن اسمه لا علي الشاشات ولا عبر أثير الإذاعات. حتي الطبيب عندما حاول أن يهرب بشقيقة أبي عبدالله الصغير لزمنه الحاضر٬ بعدما وجد فيها صورة لزوجته المتوفاة "غادة" إلا أنه يعود ليمكث هو الآخر في الماضي التاريخ ليكون سجنه الفعلي الذي هرب منه ليجده أمامه ثانية.



يفكك عبدالوهاب الحمادي في روايته "ولا غالب" الأساطير المؤسسة للتاريخ العربي الإسلامي٬ كونه المطلق في الكمال والمثالية في عنفوان القوة وسيادة العالم٬ وكيف كان وكنا٬ وكيف أصبحنا. يفكك هذه المظلوميات عن من شردوا وأجبروا علي تغيير عقيدتهم٬ فإذا نظرنا للأمر بهذه الطريقة بشكل معكوس٬ لنواجه الحقيقة: أو لم يكن هذا ما قامت به ما تسمي الفتوحات العربية الإسلامية. ومن يتباكون علي المساجد التي تحولت مع سقوط الأندلس إلي كنائس٬ ألم تتحول كنيسة مثل "آيا صوفيا" إلي مسجد علي سبيل المثال٬ وهي الحقيقة التي يصدم بها "المؤرخ" الإسباني في أحد حواراته مع الطبيب٬ مشيرًا إلي أننا العرب المسلمين: "التاريخ هو حشيشكم الحلال".



تتجلي حقيقة نظرة المؤرخ الإسباني وتثبت مدي صحتها٬ مع نهاية أحداث الرواية التي صاغها "الحمادي" ونسجها بحرفية وذكاء شديد. فعندما ينجح الطبيب في تغيير مجري التاريخ٬ ويقلب هزيمة المسلمين في غرناطة علي يد القشتاليين٬ حيث يعود إلي الفندق ويجلب حقيبة دليلهم السياحي الفلسطيني والتي كانت تحوي قنبلة كان أحد الإرهابيين يحتفظ بها معه ليفجرها في احتفال الأسبان بذكري سقوط غرناطة.



وبالفعل يفجر الدليل الشاب القنبلة لكن في جيش القشتاليين٬ لتتحول دفة النصر إلي عبد الله الصغير وجيشه٬ ويتغير التاريخ٬ ليبقي العرب المسلمين في الأندلس٬ ويستمر نسل عبد الله الصغير في الحكم٬ لكن كيف صارت هذه الأندلس٬ هل هي تلك التي قرئنا عنها في التاريخ٬ وعن مظاهر أزدهارها في العلوم والفنون والعمارة٬ وحركة الثقافة التي شهدتها حيث عاش فيها ابن رشد٬ والبيطار٬ ابن عبد ربه والقرطبي٬ وعباس بن فرناس أم صارت مثل مدننا العربية تعج بالعشوائية والفوضي٬ متخمة بالتمييز والتعصب. علي أن السؤال الأهم الذي تطرحه نهاية الرواية هو ماذا لو؟٬ ماذا لو دامت هذه الحضارة واستمر العرب المسلمين في حكمها هل كانت ستظل باقية كما عرفناها من الكتب والمسلسلات والأفلام التاريخية٬ أم كانت ستكون كحالنا جميعا الآن في هذه المنطقة من العالم.

في كتابه "الفتوحات العربية في روايات المغلوبين"، يشير مؤلفه حسام عيتاني إلى أن "على الرغم من احتلال الفتوحات العربية حيزًا كبيرًا من الروايات التأسيسية للإسلام كدين وللكيانات السياسية والاجتماعية العربية والإسلامية علي رقعتين جغرافية وزمنية شاسعتين٬ إلا أن تدوين العرب أخبار الفتوحات وآثارها لم يأخذ في الاعتبار أخذًا كافيًا ما عنته الفتوحات بالنسبة إلي الشعوب التي جائها العرب المسلمون الأوائل.المصادر التاريخية العربية التقليدية حافلة بروايات عن أعمال الحكام البيزنطيين والفرس والوجهاء في البلدان التي وصلت إليها الفتوحات، وترسم بعض أوجه الحياة الثقافية والاقتصادية لتلك الشعوب، لكن الروايات تلك لم تستند إلي المصادر الأصلية لكتاب الشعوب المغلوبة.مع الأخذ في الاعتبار أن كتابة تاريخ أي شعب بالاستناد إلي مصادر من خارج مصادره ورواياته٬ عبثية لسهولة الوقوع في غواية الرواية وحيدة الجانب٬ بقدر جاذبيتها. أما البحث عما تركته الفتوحات العربية من آثار في تواريخ الشعوب المغلوبة٬ فمهمة لها ما يسوغها وما يضفي عليها معني راهنًا.ويوضح: مؤلفات الكتاب العرب الذين تناولوا الفتوحات العربية نموذج عن الوقوع في أسر الخطاب الصادر عن الذات والموجه إليها، في حين أن الفتوحات استهدفت بلاد "الآخر" وأراضيه وسعت إلي تغيير عقيدته وضمه إلي الدين الجديد وسط حملات عسكرية ودعوية واضحة وصريحة، ولم تتوقف الفتوحات إلا وكان العرب كما الشعوب الأخري قد انتقلوا من حال إلي حال.لقد أغفل المؤلفون العرب صوت الآخر هذا٬ وجاءت أعمال أكثرهم تصوغ وتجذب الرواية العربية- الإسلامية للفتوحات من دون أن تولي ما بقي في قصص وتواريخ الآخرين عنها ما تستحق من عناية. ونسميها قصصًا لتوزعها علي طيف عريض من المصادر التاريخية وغير التاريخية. أما الأولي٬ فتغلب عليها الطبيعة الإخبارية التدوينية. وأما الثانية٬ من كتب قديسين وسير شهداء وسجلات محلية٬ فلم يهتم أصحابها أصلًا بجعلها مراجع عن خطوط التاريخ وصروفه.وفي روايته "ولا غالب" الصادرة عن المركز الثقافي العربي للنشر بالدار البيضاء٬ يثير مؤلفها الكاتب الكويتي عبدالوهاب الحمادي٬ الشجون حول قضية التاريخ الذهبي للدولة الخلافة الإسلامية- العربية الغارق في المثالية والكمال. عن تلك الصورة الذهنية المتخيلة لدي العرب المسلمين عن ماضيهم وأمجادهم، حيث سادوا العالم شرقًا وغربًا، ووصلت فيه فتوحاتهم لأقاصي الدنيا٬ وفي القلب منها الأندلس٬ والتي ظلت تحت الحكم العربي الإسلامي لمدة تقارب الثمانية قرون،