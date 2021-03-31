مصر تقفز 5 مراتب عالميًا والثالثة عربيًا في مجال تمكين المرأة

تراجع بمعدّل جيل كامل

تأثير جائحة كورونا على النساء

تمثيل المرأة في الوظائف الناشئة

كيفية تشكيل التعافي على أساس المساواة بين الجنسين

الفجوة العالمية بين الجنسين 2021 – تحليلات

كيف يعمل المنتدى على سد الفجوة بين الجنسين

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شهد الأداء المصري تقدمًا بمعدل خمس مراتب في الترتيب العالمي، فيما يخصّ سدّ الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، لتحلّ مصر ثالثة عربيًا وذلك وفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2021، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم.ويدل تقدم مصر على الرغم من التداعيات غير المسبوقة التي تسببت بها جائحة كورونا، على محافظتها على الزخم في أدائها، واستمرارية العمل على مشروع "مسرّع سد الفجوة بين الجنسين"، والذي كانت مصر قد وقعّته بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك في سبتمبر 1920.هذا وتمكّنت مصر من إحراز تقدم كبير في عدد من مؤشرات المساواة بين الجنسين، وبالتالي سدّ 63.9% من الفجوة النوعية. وشهدت في الإثنى عشر شهرًا الماضية أداءً إيجابيًا جدًا فاق التوقعات في مؤشر التمكين السياسي، والذي تقدم بمعدّل 25 نقطة. ولعلّ التقدم الأكبر في الأداء المصري كان في عدد النساء المشاركات في التمثيل البرلماني والذي تحسّن بمعدّل 58 نقطة، الأمر الذي يشير إلى استمرار عمل الحكومة ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص على سدّ الفجوة النوعية بين الجنسين، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة.ويُعزى التقدم المصري بشكل عام إلى الاستمرار فى العمل على مشروع "مسرّع سد الفجوة بين الجنسين" والذي كانت مصر قد وقعّته بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك في سبتمبر 1920. يهدف هذا المشروع إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع المزيد من النساء على تقلد مناصب قيادية اقتصادية، وسد الفجوات في الأجور، بالإضافة إلى ضمان حصول النساء على المهارات اللازمة لمستقبل العمل، خصوصًا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.وتعتبر مصر أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تنضم إلى هذا المشروع وتطبّق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بدعم من المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيطبق بجهود وزراء الحكومة المصرية والمسئولين في مصر لاتخاذ إجراءات استباقية للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة.عربيًا، وعلى الرغم من الأداء الجيد للعديد من دول المنطقة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تشهد أكبر فجوة نوعية لم يتم سدّها بعد 39.1٪. صعدت تونس إلى المركز الثاني عربيًا، بينما حلت مصر ثالثة، متصدرة على الكويت التي تراجعت بمعدل كبير إلى المركز التاسع. وعلى الرغم من التحسن الطفيف (+0.5 نقطة مئوية)، فإن التقدم الإقليمي ليس على المستوى المطلوب، وسيستغرق سد الفجوة بين الجنسين 142.4 عام، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الفجوة الاقتصادية الواسعة بين الجنسين، حيث تشارك 31٪ فقط من النساء في القوى العاملة.خلص التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2021، بأنه سيتعين على جيل آخر من النساء الانتظار لحين تحقق التكافؤ بين الجنسين. فمع استمرار تأثير توابع جائحة كوفيد ـ19، ازدادت المدة المطلوبة لسد الفجوة العالمية بين الجنسين بمقدار جيل كامل، حيث كانت 99.5 عام، وفقًا لتقرير العام الماضي، وباتت اليوم 135.6 عام.يتعطل التقدم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في العديد من الاقتصادات والصناعات الكبيرة. ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة عدد النساء العاملات في القطاعات الأكثر تضررًا من عمليات الإغلاق، الأمر المصحوب بالضغوط الإضافية لتوفير الرعاية في المنزل.يقيس التقرير الذي دخل عامه الخامس عشر، تطور الفجوات النوعية في أربعة مجالات هي: الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة. هذا ويدرس التقرير أسباب الفجوات ويحدد السياسات والممارسات اللازمة للتعافي الشامل.يُعزى التدهور الذي نراه في نتائج تقرير هذا العام جزئيًا إلى اتساع الفجوة السياسية بين الجنسين في العديد من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية. فعلى الرغم من أن أكثر من نصف الدول الـ156 التي شملها المؤشر سجلت تحسنا، فإنه لا تزال المرأة تشغل 26.1٪ فقط من المقاعد البرلمانية و22.6٪ من المناصب الوزارية في مختلف أنحاء العالم. وفقًا لهذه النتائج، فإنه من المتوقع أن يستغرق سدّ الفجوة السياسية بين الجنسين 145.5 عام، مقارنة بـ95 عامًا في إصدار 2020 من التقرير، أي بزيادة أكثر من 50٪.هذا ولم تشهد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين سوى تحسن هامشي، ومن المتوقع أن يستغرق إغلاقها 267.6 سنة أخرى. ويعزى التقدم البطيء إلى اتجاهات متعارضة. وعلى الرغم من ازدياد نسبة النساء بين العاملين المهرة باستمرار، إلا أن التفاوتات في الدخل لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا، الأمر المصحوب بقلة تمثيل النساء في المناصب الإدارية.على الرغم من هذه النتائج السلبية، فإن الفجوات بين الجنسين في مجالي التعليم والصحة تكاد تسد. ففي مجال التعليم، وصلت 37 دولة إلى التكافؤ التام، بينما سيستغرق الأمر الدول الأخرى 14.2 عام آخر لسد هذه الفجوة بسبب تباطؤ التقدم. وفي مجال الصحة، تم سد أكثر من 95٪ من هذه الفجوة بين الجنسين، وعلى الرغم من النتيجة الإيجابية جدًا، فإنها تعتبر انخفاضًا طفيفًا عن نتيجة العام الماضي.وقالت سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: "لقد أثر الوباء بشكل أساسي على المساواة بين الجنسين، وذلك في كل من مكان العمل والمنزل، الأمر الذي أدى إلى تراجع التقدم بمعدل سنوات عديدة".وأضافت زهيدي: "إذا ما أردنا الوصول إلى اقتصاد ديناميكي في المستقبل، فمن الضروري أن يتم تمثيل المرأة في وظائف الغد. ومن المهم جدًا أن يصب تركيز الاهتمام القيادي والالتزام بأهداف ثابتة وتعبئة الموارد في مصلحة تحقيق التكافؤ الآن أكثر من أى وقت مضى، فهذه هى اللحظة المناسبة لترسيخ التكافؤ بين الجنسين ضمن عملية الانتعاش التي يعيشها العالم".كان تأثير الجائحة أكثر سلبًا على النساء من الرجال، حيث فقدت النساء وظائفهن بمعدلات أعلى (5٪ مقابل 3.9٪ بين الرجال، حسب منظمة العمل الدولية)، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تمثيلهن غير المتناسب في القطاعات التي تعطلت بشكل مباشر بسبب الإغلاق، كالقطاع الاستهلاكي. وتشير البيانات الواردة من الولايات المتحدة أيضًا إلى أن النساء من المجموعات العرقية والإثنية المحرومة والمهمشة تاريخيًا هن الأكثر تضررًا. وتشير بيانات توصلت إليها دراسة مسحية من إيبسوس Ipsos إلى أنه عند غلق مؤسسات الرعاية، فإن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال والمسنين تقع على عاتق النساء، مما يسهم في رفع مستويات التوتر لديهن وانخفاض مستويات إنتاجيتهن في العمل.والآن ومع بدء تعافي سوق العمل، تظهر بيانات لينكد أن توظيف النساء يتم بمعدل أبطأ في العديد من الصناعات. كما أنه من غير المرجح أن يتم توظيفهن في مناصب قيادية، مما يؤدي إلى انتكاس يصل إلى حوالي عامين.تثبت السنوات بأن القطاعات ذات التمثيل المنخفض للمرأة هي قطاعات "وظائف الغد" التي تشهد سرعة في النمو. ففي مجال الحوسبة السحابية، على سبيل المثال، تشكل النساء 14٪ من القوة العاملة، في الهندسة 20٪، وفي البيانات والذكاء الاصطناعي 32٪، ويعتبر تحوّل النساء إلى هذه الأدوار الناشئة أصعب من الرجال. يقدم التقرير مقاييس جديدة لتتبع التقدم المحرز في سد الفجوات بين الجنسين في وظائف الغد.في حين أن أدوار الرعاية والتعليم توفر أيضًا مجالات للنمو المستقبلي وتتمتع المرأة بتمثيل أقوى، إلا أنها غالبًا ما تكون أدوارًا منخفضة الأجر مقارنة بوظائف الغد الأخرى.تقول سو ديوك، رئيسة السياسة العامة العالمية في لينكد إن: "لا يعتبر تمثيل العنصر النسائي جيدًا في غالبية المجالات سريعة النمو، الأمر الذي يعني بأننا بصدد اكتشاف مشاكل أكبر متعلقة بالتمثيل النوعي تتزامن مع فترة تعافينا من الجائحة. تلعب هذه الوظائف دورًا مهمًا في تشكيل جميع جوانب التكنولوجيا وكيفية نشرها في العالم. وبكل بساطة لا بد أن يتم تمثيل النساء ووجهات نظرهن في هذه المرحلة التأسيسية في وظائف الغد، خاصة أن الرقمنة تتسارع. تحتاج الشركات والحكومات إلى إدراج التنوع والمساواة والاندماج في خطط تعافيها. يعد تقييم المرشحين بناءً على مهاراتهم وإمكانياتهم، وليس فقط على خبرتهم العملية المباشرة ومؤهلاتهم الرسمية، أمرًا أساسيًا لذلك. حيث إن التوظيف القائم على المهارات أمر أساسى إذا أردنا لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا أن تكون أكثر شمولًا".من المرجح أن يكون للتأثير للوباء المتمثل في الأتمتة المتسارعة، والمزج المتزايد بين العمل والرعاية، وديناميكيات سوق العمل الأخرى، مثل الفصل النوعي داخل المؤسسات وأماكن العمل، تأثيرًا طويل الأمد على الفرص الاقتصادية للمرأة، مما يؤدي إلى المخاطرة بتراجع فرص إعادة التوظيف وبانخفاض مستمر في الدخل.يقدم التقرير سبلًا للدول للعمل من أجل سد الفجوات بين الجنسين، منها زيادة الاستثمار في قطاع الرعاية وتقسيم إجازات الرعاية بالتساوي بين الرجال والنساء، كما يقترح بعض السياسات والممارسات التي تركز بشكل استباقي على التغلب على الفصل المهني حسب الجنس، وسياسات تطوير المهارات الفعالة للمرأة في المناصب المتوسطة، والممارسات الإدارية السليمة، وممارسات التوظيف والترقية غير المتحيزة.للمرة الثانية عشرة، تحلّ أيسلندا أولى كأكثر دول العالم مساواة بين الجنسين. وتتضمن قائمة الدول العشر الأوائل:هذا وشهد أداء كلّ من ليتوانيا وصربيا وتيمور الشرقية وتوغو والإمارات العربية المتحدة، التحسّن الأعلى في مؤشر عام 2021، حيث تمكنت من تضييّق الفجوات بين الجنسين بما لا يقل عن 4.4 نقطة أو أكثر. هذا وتمكنت تيمور الشرقية وتوغو من سد الفجوة الاقتصادية بينهما بما لا يقل عن 17 نقطة كاملة في العام.وتنضم إلى التقرير ثلاث دول جديدة هذا العام وهى: أفغانستان (المرتبة 156) وغيانا (المرتبة 53) والنيجر (المرتبة 138).لا تزال أوروبا الغربية هي المنطقة الأفضل أداءً وقد شهد أداؤها تحسنًا كبيرًا، حيث تم إغلاق 77.6٪ من الفجوة بين الجنسين بشكل عام. وبهذا المعدل، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين 52.1 عامًا. تنتمي ستة من البلدان العشرة الأولى فى المؤشر إلى هذه المنطقة الجغرافية، ويعزى تحسن عام 2021 إلى حقيقة أن 17 من أصل 20 دولة في المنطقة قد حسنت أداءها حتى وإن كان بشكل طفيف.أمريكا الشمالية (76.4٪)، والتي تضم كندا والولايات المتحدة، هي المنطقة الأكثر تحسنًا، بزيادة وصلت حوالي 3.5٪. وعليه سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين فيها 61.5 عامًا. يتعلق جزء كبير من تقدم القارة هذا العام بالتحسينات في الفجوة السياسية بين الجنسين، بعد أن ضاقت من 18.4٪ إلى 33.4٪.وشهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (72.1٪) تحسنًا في درجات 15 دولة من أصل 25 مدرجة في هذه المنطقة. تبرز بليز والسلفادور وسورينام في سد الفجوة بين الجنسين بأكثر من 2.3 نقطة مئوية في عام واحد. بهذا المعدل، ستحتاج المنطقة إلى 68.9 عام لسد الفجوة.تتخلف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (71.2٪) عن أوروبا الغربية، ليس فقط من حيث النسبة المغلقة ولكن أيضًا في وتيرة التقدم. على هذا النحو، فإن الوقت المقدر لسد الفجوة بين الجنسين هو 134.7 عام، أي أكثر من ضعف الوقت المطلوب في أوروبا الغربية (52.1 سنة). ويتضمن المتوسط ​​الإقليمي تباينات كبيرة بين الدول في سدّ الفجوة في التمكين السياسي. وفي الوقت الذي أغلقت فيه كل من صربيا وليتوانيا وألبانيا ولاتفيا 30٪ على الأقل من هذه الفجوة، أغلق الاتحاد الروسي وأذربيجان أقل من 10٪ من فجواتهما.تعد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (68.9٪) واحدة من المناطق الثلاث الأكثر تحسنًا، حيث قامت بتضييق الفجوات بين الجنسين في ثلاثة من المؤشرات الفرعية الأربعة (الاقتصادية والتعليمية والصحية) ولكنها تراجعت في التمكين السياسي. وحسب هذه الوتيرة، سيستغرق الأمر 165.1 عام آخر لسد الفجوة تمامًا، أي ما يقرب من 30 عامًا أكثر من المتوسط ​​العالمي.أحرزت إفريقيا جنوب الصحراء (67.2٪) تقدمًا بطيئًا، لتصل إلى معدل سدّ يتطلّب 121.7 عام. ولا بد من الإشارة إلى أن أكثر من نصف دول المنطقة (20 من 34) أحرزت تقدمًا نحو التكافؤ بين الجنسين في العام الماضي، إلا أن الأفضل كانتا ناميبيا ورواندا اللتان أغلقتا ما لا يقل عن 80٪ من الفجوات.تعتبر منطقة جنوب آسيا ثاني أسوأ الأقاليم أداءً، حيث تمكنت من سدّ 62.3٪ من الفجوة الإجمالية بين الجنسين وحققت تراجعًا مقارنةً بالعام الماضي. هذا الانخفاض الذي وصل إلى 3.8 نقطة يستدعي 195.4 عام لسد الفجوة بين الجنسين، ولا بد من الإشارة إلى أن أداء الهند له تأثير كبير على النتيجة الإجمالية للمنطقة، وذلك بسبب عدد سكانها الكبير وتقدمها الضعيف.يعد تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين منشورًا تابعًا لمركز المنتدى الاقتصادي العالمي لتشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديد. تبحث دراسات المركز في الفجوات بين الجنسين من خلال مجموعة متزايدة من المبادرات من شأنها دفع التقدم.تعمل مسرعات سد الفجوة بين الجنسين مع الاقتصادات المتقدمة والنامية لإنشاء تعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع تحقيق التكافؤ الاقتصادي، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد فجوة الأجور بين الجنسين، ومساعدة المزيد من النساء على التقدم في مناصب قيادية وتطوير المهارات المطلوبة. تعمل مبادرة التكافؤ بين الجنسين في مستقبل العمل مع الشركات لدمج التكافؤ في المهن الناشئة الأسرع نموًا.