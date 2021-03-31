محافظ بورسعيد يتفقد محطة الصرف الصحى 1 بالمنطقة الصناعية

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمحطة الصرف الصحى ١ بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، والمسؤولين عن أعمال إصلاح محطة الصرف.واطلع المحافظ على الأعمال الجارية بالمحطة، مستمعا من المسؤول عن أعمال إصلاح ورفع كفاءة المحطة عن معدلات التنفيذ التى تمت حتى الآن، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح محطة الصرف الصحى ١ قريبا، لافتا إلى أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد شهدت أعمال تطوير لعدد من محطات الصرف الصحى بما يضمن استيعاب المشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحى وتطويرها فى عدد من المناطق بالمحافظة.