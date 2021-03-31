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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ببالغ الحزن والاسى وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق ، والذي وافته المنية اليوم

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:19 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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نعى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والذي وافته المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدمه من خدمات لوطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره للدور الوطني البارز الذي ساهم به الدكتور كمال الجنزوري خلال سنوات عمله بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى رئاسته للحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية، كان له خلالها العديد من الإسهامات الاقتصادية الكبيرة، وكان نموذجًا للعطاء والخبرة الاقتصادية الكبيرة والعمل الدائم لمصلحة الوطن.

كما عبَّر محافظ أسيوط عن خالص تعازى قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وجميع العاملين بالوحدات المحلية والجهاز الإدارى للمحافظة، في وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق.

توفي، صباح اليوم، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور كمال الجنزورى ولد عام 1933 بمحافظة المنوفية، وشغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف، قبل أن يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 حتى أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011 حتى يوليو 2012، حتى تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.

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