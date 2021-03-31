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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يشهد ختام مسابقة التفوق الكشفي بالمحلة الكبرى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:39 م
مسابقة التفوق الكشفي
مسابقة التفوق الكشفي بالمحلة الكبرى
أحمد فودة
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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، فعاليات الحفل الختامي لمسابقة التفوق الكشفي بمخيم شركة مصر للغزل والنسيج، بحضور النائب عبد الهادي القصبي، النائب محمود أبو حسين، الأستاذ أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج، الأستاذة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، الأستاذ أحمد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه مراسم تسليم وتسلم العلم، ثم شهد المحافظ والحاضرين عدد من الفقرات التي قدمها جوالة الغزل، جوالة الصباغة، جوالة جامعة السادات وجوالة مركز شباب كفر حجازي، وأعرب الدكتور رحمي عن إعجابه الشديد بالعروض المقدمة، مؤكدًا أهمية الجوالة حيث تهدف إلى إعداد شباب صالحين ومتكاملين الشخصية عن طريق تأهيلهم لتحمل المسئولية واتخاذ القرار المصائب، مشيرًا إلى حرص المحافظة الشديد على دعم الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية، واختتم الحفل بتسليم الدروع وتفقد أرض الجوالة.

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