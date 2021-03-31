فيلم وثائقي عن «أم الأطباء المصريين» زهيرة عابدين

أنتجت النقابة فيلمًا وثائقيًا عن أم الأطباء المصريين الدكتورة زهيرة عابدين التى ولدت عام 1917 وتوفت عام 2002، صاحبة المسيرة الطويلة والثرية بالإنجازات العلمية والطبية والإنسانية، وذلك فى إطار توثيق نقابة الأطباء لمسيرة رواد الطب فى مصر وتدعيمًا لمكتبتها الإليكترونية التى تم تدشينها منذ عامين.وأوضحت أنه تم نشر الفيلم على صفحة النقابة الرسمية وعُرض فى يوم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات وتم تكريم اسم الدكتورة زهيرة عابدين تسلمته ابنتها د عزة ابو الفضل استاذ طب الاطفال بجامعة بنها.وأضافت أن زهيرة عابدين أول من عمل على تحجيم مرض روماتيزم القلب لدى الأطفال، وأول طبيبة يتم تعيينها فى هيئة تدريس قصر العينى، كما أنها أسست ما يعرف بطب المجتمع لأول مرة فى مصر والعالم، ومنحتها جامعة القاهرة درجة أستاذ كرسى طب المجتمع وحصدت العديد والعديد من التكريمات والجوائز المحلية والعالمية لأبحاثها العلمية فى مجال قلب الأطفال والتى مازالت تُدرس منذ الخمسينات وحتى الآن.وتابعت النقابة: عاشت حياة ملؤها العطاء والتفانى ومازالت آثار صنيعها الطبى والخيرى تعيش بيننا حتى الآن، وهى التى قال عنها الغرب ان حياتها تقترب من الاسطورة التى يصعب على أى امرأة اخرى محاكاتها.