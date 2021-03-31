«التضامن» تنقذ مسنًا أمام مستشفى الشيخ زايد وتنقله لدار رعاية

قال حازم الملاح المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه بناءً على البلاغ الوارد لبرنامج "أطفال بلامأوى" عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بوجود رجل مسن أمام مستشفى الشيخ زايد، فإن الفريق تحرك على الفور لإنقاذه وتم نقله لدار رعاية وجارٍ استكمال الإجراءات من قبل الفريق.وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.