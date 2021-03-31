محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات انطلاق الدورة الـ 22 لمهرجان السينما الدولي

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات انطلاق الدورة الـ 22 لمهرجان السينما الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بحضور محمد السنوسي رئيس المركز القومي للسينما، وعصام زكريا رئيس المهرجان، ودكتور سمير فرج مدير المهرجان، ابتسام فريد مدير إقليم الثقافة للقناة وسيناء وممدوح نصيري مدير إدارة السياحة، والذي سيقام في الفترة من 19 إلى 25 مايو 2021 ويتضمن عرض 120 فيلما.وناقش محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع دور مهرجان السينما الدولي في تنمية المواهب من خلال ورش ومسابقات للأطفال لكتابة السيناريو والتصوير لإنشاء جيل قادر على صناعة السينما وإبراز أفكارهم من خلال الأفلام التسجيلية والقصيرة، مشيرًا إلى أن المركز القومي للسينما يجب أن يتضمن جميع الفنون لتشجيع الأطفال لتنمية حب الفن والثقافة واكتشاف الموهوبين لدعمهم.كما استعرض رئيس المركز القومي للسينما مجهودات المركز في تطوير كافة الفنون من مسابقات أفلام للطلبة تضم جميع الكليات والمعاهد المصرية في الفنون وذلك بإقامة ورش خاصة لإتاحة الفرصة للطلبة الجامعيين والدارسين المشاركة بالمهرجان، كما يوفر المركز جميع الإمكانيات المتاحة للأطفال الموهوبين بالرسم والفنون التشكيلية والمشاركة بأفلام الـ animations.كما أكد "بشارة" أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيدية تكلل كافة جهودها لنجاح المهرجان وتوفير كافة الأماكن المفتوحة لعرض الأفلام السينما التسجيلية والقصيرة وتطبيق كافة الإجراءات الأحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.