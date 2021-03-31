محافظ مطروح يشارك بمؤتمر دور التحول الرقمى في تطوير التعليم والتدريب

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، في فعاليات مؤتمر دور التحول الرقمى في تطوير التعليم والتدريب برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وبحضور نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعمداء كليات وأساتذة الأكاديمية وعدد من المؤسسات والشركات.وأكد محافظ مطروح أهمية المؤتمر الذى يأتى استجابة لمستجدات عصرنا الحالى وتأكيدًا لأهمية الجانب العلمى والتطبيقى في مجال التحول الرقمى والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها الخدمية الجديدة مع توفير كافة البيانات التى من خلالها يتم تبسيط الإجراءات من أجل تحسين الخدمات وتقديمها للمواطن في أى مكان بسهولة ويسر.وأوضح أن ذلك مع اتجاه الدولة المصرية للتسريع من وتيرة التحول الرقمي، كأولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وليس نوع من الترف ووفقا للرؤية المصرية ٢٠٣٠ بهدف تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، بالإضافة إلى خطة بناء القدرات البشرية أو "بناء الإنسان المصري"، من خلال التطوير المستمر في التعليم والتدريب وقيام الدولة بتنفيذ عدة برامج ومبادرات لتوسيع قاعدة المهارات والخبرات في مصرلبناء مجتمع يواكب العصر بعدما اصبح التحول الرقمى أسلوب حياة.وأشار محافظ مطروح إلى اهتمام المحافظة منذ البداية لمواكبة جهود الدولة المصرية للإسراع في التحول الرقمى واستكمال مد البنية التحتية لشبكات التحول الرقمى وربطها بجميع الجهات الحكومية والعامة بمطروح مع التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الاتصالات لاستكمال باقى المناطق خاصة النائية والبعيدة بالمحافظة كحق للمواطن واستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية خاصة في ظل ظروف استثنائية مع جائحة كورونا والضرورة الملحة للتعليم عن بُعد والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة والشبكات داخل مدن المحافظة، بالإضافة إلى التدريب المكثف للعاملين بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية والخدمية ومراكز المدن على كيفية إدارة المنظومة والعمل عليها، ومتابعة سير العمل وتذليل أى عقبات.وشهد محافظ مطروح توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الأكاديمية العربية وعدد من المؤسسات والشركات وتبادل الدروع.