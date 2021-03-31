«مصر الخضرا».. القصة الكاملة لمشروع الدلتا الجديدة

• خارطة الدلتا الجديدة

• فرق بحثية لاختبار أراضي الدلتا الجديدة

• تجمعات سكنية وشبكة طرق

تبذل الدولة جهودًا ضخمة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تتضمن جزء هام عن تطوير الزراعة لكي تحقق أمن مصر الغذائي، وتماشيًا مع الاستراتيجية أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى «مشروع الدلتا الجديدة»، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان.ولكن أين يتم إنشاء الدلتا الجديدة، وآليات تنفيذ المشروع وغيرها من التفاصيل؟.. عرضتها الدستور في القصة التالية:تملك مصر حاليًا قرابة 6 ملايين فدان من أجود الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا، وتعد دلتا النيل واحدة من أكبر الدلتا في العالم - تمتد من بورسعيد في الشرق حتى الإسكندرية في الغرب، وتشغل مساحة 240 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، وتتميز الدلتا بالأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة في أي وقت، يبلغ طول الدلتا من الشمال للجنوب حوالي 160 كم، وتبدأ الدلتا من الجنوب بالقرب من مدينة القاهرة عند القناطر الخيرية.وفقدت مصر على مدار السنوات الماضية ما يقرب من 400 ألف فدان من الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد السكان ووصلوا إلى 101 مليون نسمة في حاجة إلى الطعام، لذا وضعت الدولة خطتها لزيادة مساحة الأراضي المنزرعة بعيدًا عن دلتا النيل، فأطلقت مشروع الدلتا الجديدة.يستهدف مشروع الدلتا الجديدة استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية.تقع الدلتا الجديدة بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة الطرق والموانئ ويربط بين عدد من المحافظات، حيث تقع على محور روض الفرج الضبعة وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه، ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» حوالى أكثر من مليون فدان.ولم يأت اختيار هذه المنطقة جزافًا بل تم عمل دراسات وتكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة في مجال دراسات الأراضي من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتي القاهرة والإسكندرية، والتي بدأت عملها منذ ثلاثة أشهر لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضي للزراعة واعداد التقرير النهائي، وقد تبين من الدراسة التي أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90% من المساحة صالحة للزراعة، مع إمكانية التوسع المستقبلي في المساحة وفقًا لمدى توفر مصادر مياه إضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضي تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.وتم اختيار الموقع الجغرافي للدلتا الجديدة في منطقة مميزة لتكون جاذبة للمواطنين لتخفيف التكدس السكاني في الوادي والدلتا، لذا تسعى الدولة لإنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتي ستقوم في الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل في التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، ومن المستهدف أيضًا تطبيق نظم الري الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه، أيضًا تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثةويوفر مشروع الدلتا الجديدة الكثير من فرص العمل في كل نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانية أو التصنيع الزراعي فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة، وسيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وسيساهم في إعادة توزيع السكان.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وتم استعراض مخططات البنية التحتية والتجهيزات التي ستشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية، أمام رئيس الجمهورية بما فيها الطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء والمسارات المائية لنقل مياه الري.