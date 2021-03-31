محافظ الفيوم ينعى الدكتور كمال الجنزوري
الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:38 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، وفاة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق ـ الذى وافته المنية صباح اليوم ـ مؤكدًا أن مصر فقدت رجلًا من أفضل رجالاتها، أثرى الحياة العملية والسياسية والاقتصادية، وكانت له رؤية ثاقبة في تناول القضايا الحيوية المهمة، فضلًا عن دوره القيادى المتميز المدعوم بمكانته العلمية.
وقال محافظ الفيوم إن الفقيد كان يتمتع بالأخلاق الرفيعة والتفاني بالعمل أثناء تحمله المسئولية، في مرحلة شهدت كثيرًا من التحولات المصيرية والحاسمة في تاريخ الدولة المصرية.
وقدم "الأنصاري" خالص تعازيه وبالغ مواساته لشعب مصر جميعًا، ولأسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".
وقال محافظ الفيوم إن الفقيد كان يتمتع بالأخلاق الرفيعة والتفاني بالعمل أثناء تحمله المسئولية، في مرحلة شهدت كثيرًا من التحولات المصيرية والحاسمة في تاريخ الدولة المصرية.
وقدم "الأنصاري" خالص تعازيه وبالغ مواساته لشعب مصر جميعًا، ولأسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".