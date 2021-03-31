محافظ الفيوم ينعى الدكتور كمال الجنزوري

نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، وفاة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق ـ الذى وافته المنية صباح اليوم ـ مؤكدًا أن مصر فقدت رجلًا من أفضل رجالاتها، أثرى الحياة العملية والسياسية والاقتصادية، وكانت له رؤية ثاقبة في تناول القضايا الحيوية المهمة، فضلًا عن دوره القيادى المتميز المدعوم بمكانته العلمية.وقال محافظ الفيوم إن الفقيد كان يتمتع بالأخلاق الرفيعة والتفاني بالعمل أثناء تحمله المسئولية، في مرحلة شهدت كثيرًا من التحولات المصيرية والحاسمة في تاريخ الدولة المصرية.وقدم "الأنصاري" خالص تعازيه وبالغ مواساته لشعب مصر جميعًا، ولأسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".