جوجل تسهم بـ25 مليون يورو فى تمويل جهود مكافحة المعلومات المضللة

أعلنت شركة جوجل أنها سوف تسهم بمبلغ 25 مليون يورو (29 مليون دولار) للمساعدة في إطلاق الصندوق الأوروبي للإعلام والمعلومات لتعزيز مهارات محو الأمية الإعلامية ومكافحة التضليل ودعم التحقق من الحقائق.وتدير مؤسسة كالوست كولبنكيان الصندوق الأوروبي للإعلام والمعلومات بالشراكة مع معهد الجامعة الأوروبية.وسوف يعمل المرصد الأوروبي للوسائط الرقمية كمستشار مستقل في صياغة الاتصالات، وكذلك في تقييم واختيار المشروعات، وسوف تكون المدة الأولية للصندوق متعدد المانحين خمس سنوات قابلة للتمديد.وقالت جوجل في بيان: "نحن بالطبع نواصل جهودنا الأخرى لدعم محو الأمية الإعلامية للشباب، مع برنامجي "بي إنترنت ليجندس" و"بي إنترنت سيتيزنز" اللذين يوفران المهارات الرقمية لمساعدة أطفال المدارس والشباب الصغير على التحقق من المعلومات والتأكد منها".