رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

جوجل تسهم بـ25 مليون يورو فى تمويل جهود مكافحة المعلومات المضللة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:41 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت شركة جوجل أنها سوف تسهم بمبلغ 25 مليون يورو (29 مليون دولار) للمساعدة في إطلاق الصندوق الأوروبي للإعلام والمعلومات لتعزيز مهارات محو الأمية الإعلامية ومكافحة التضليل ودعم التحقق من الحقائق.

وتدير مؤسسة كالوست كولبنكيان الصندوق الأوروبي للإعلام والمعلومات بالشراكة مع معهد الجامعة الأوروبية.

وسوف يعمل المرصد الأوروبي للوسائط الرقمية كمستشار مستقل في صياغة الاتصالات، وكذلك في تقييم واختيار المشروعات، وسوف تكون المدة الأولية للصندوق متعدد المانحين خمس سنوات قابلة للتمديد.

وقالت جوجل في بيان: "نحن بالطبع نواصل جهودنا الأخرى لدعم محو الأمية الإعلامية للشباب، مع برنامجي "بي إنترنت ليجندس" و"بي إنترنت سيتيزنز" اللذين يوفران المهارات الرقمية لمساعدة أطفال المدارس والشباب الصغير على التحقق من المعلومات والتأكد منها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

«التسامح وصفاء القلوب».. كتاب جديد لـ«عبدالله الشحي»

ملتقى الخط العربي يمدد فترة تلقي المشاركات حتى 10 أبريل

علاء أبو زيد يطرق عتبات جديدة فى «معركة درنة»

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي