الاقتصاد الدنماركي يسجل انكماشا بنسبة 2.7% في 2020

كشفت أرقام جديدة أن الاقتصاد الدنماركي سجل انكماشا في العام الماضي أقل حدة مما كان مفترضا من قبل.وأعلنت هيئة الإحصاء الدنماركية (دي إس تي)، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي للدنمارك انكمش في عام أزمة كورونا بنسبة 2.7%.وكانت تقديرات الهيئة التي نُشِرَتْ في نهاية فبراير الماضي أشارت إلى أن نسبة الانكماش بلغت 3.3%، ووصلت هذه النسبة إلى 3.7% في تقدير للهيئة نُشِر مطلع العام الجاري.ويرجع السبب الرئيسي في هذه المراجعة إلى تعديلات في الإقرارات الضريبية للشركات، والتي تأخرت بسبب تأجيل مواعيد تقديمها في ظل الجائحة.