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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يعد بدعم قطاع الأعمال فى توظيف المتضررين من البطالة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:43 م
جريدة الدستور
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلطات ستدعم رجال الأعمال في توظيف العاملين الذين تضرروا من البطالة العام الماضي.

وأضاف بوتين- خلال مراسم توقيع اتفاقية عامة بين الحكومة والمنظمات النقابية واتحادات أرباب الأعمال لفترة من 2021 وحتى 2023، اليوم الأربعاء- أن الدولة ستدعم رجال الأعمال الذين سيوظفون المواطنين الذين خسروا أعمالهم العام الماضي، وذلك عبر تحملها عبء تعويض جزء من التكاليف المتعلقة بدفع الرواتب لهؤلاء الموظفين.

وأوضح أن الحديث يدور حول حصول أرباب العمل على مبلغ يساوي 3 أضعاف الحد الأدنى من الأجور، سيتم دفعها مقابل كل عامل خلال 6 أشهر، مؤكدًا ضرورة إقامة فرص عمل جديدة عبر استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك آليات التوظيف "عن بُعد" التي تتيح للمواطنين كسب أرزاقهم بغض النظر عن أعمارهم وأماكن سكنهم وحالتهم الصحية.

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