مركز الملك سلمان يدعم التعليم في اليمن بـ14.5 مليون دولار

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في قطاع التعليم، ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المركز قام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتنفيذ مشروع لتحسين وصول النازحين داخليًا في اليمن إلى الخدمات التعليمية، ودعم استمرار الخدمات التعليمية وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح في محافظات عدن ومأرب ولحج وحضرموت وتعز، بقيمة 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.كما قام المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بضمان استمرار وصول الفتيات والفتيان إلى التعليم من خلال تجهيز المدارس، وتوفير المستلزمات التعليمية للطلاب، وبناء قدرات الكادر التعليمي والمؤسسات التعليمية من خلال تقديم برامج التدريب، ورفع الوعي للتعامل مع جائحة كورونا في البيئة التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم والقنوات المحلية بقيمة 10 ملايين دولار.